LIVE Maestrelli-Atmane 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro cancella subito due palle break

Segui in tempo reale gli aggiornamenti dello match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Qui troverai un resoconto accurato e aggiornato sugli episodi principali del confronto, con focus sulle azioni chiave e sui punteggi. Rimani informato sulle sorti di questo incontro internazionale, senza enfasi o sensazionalismi, per comprendere al meglio l’andamento del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo, non si gioca in questo game. 30-0 Altro ace di Maestrelli! E’ già il quarto del match! 15-0 Ace dell’azzurro! 1-2 Atmane tiene il servizio. Maestrelli non riesce ad arginare il francese con il rovescio. 40-15 Gratuito di dritto dell’azzurro. 30-15 Ancora aggressivo Atmane, Maestrelli non contiene col dritto. 15-15 Non riesce il recupero di rovescio all’azzurro. 0-15 Regalo di Atmane col rovescio, parte avanti l’azzurro nel terzo game. 1-1. Dritto vincente di Maestrelli, che cancella due palle break e tiene la battuta. Vantaggio Maestrelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Maestrelli-Atmane 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella subito due palle break LIVE Maestrelli-Atmane 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: a breve il debutto Slam del qualificato azzurro

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane, valido per il primo turno dell'Australian Open 2026. La partita, ancora in corso, si svolge sul Court 14 e rappresenta il debutto Slam per il tennista qualificato italiano. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti e i risultati in diretta. LIVE Maestrelli-Atmane, Australian Open 2026 in DIRETTA: il pisano debutta in uno Slam dopo essersi qualificato

Benvenuti alla diretta dell’esordio di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026. Dopo aver conquistato il suo posto in tabellone, il tennista pisano affronta oggi Terence Atmane in un match molto atteso. Seguite con noi l’andamento dell’incontro e le ultime novità, rimanendo aggiornati sulle performance di Maestrelli in questa importante occasione Slam. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Maestrelli-Atmane, Australian Open 2026 in DIRETTA: il pisano debutta in uno Slam dopo essersi qualificato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissimo esordio Slam di Francesco ... oasport.it

Programma compatto ma intenso: Arnaldi apre con Rublev, Maestrelli debutta contro Atmane, Bellucci chiude contro un avversario di rango come Ruud - facebook.com facebook

Primo main draw in uno Slam per Francesco MAESTRELLI. Nel turno decisivo delle quali ha sconfitto in rimonta Lajovic 46 64 63. Il pisano sarà il 144° italiano nella storia a giocare uno Slam nel tabellone principale. All'esordio sfiderà il francese Atmane x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.