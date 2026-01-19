LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 1-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il francese si aggiudica il secondo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. La partita è equilibrata, con il francese che si aggiudica il secondo set. Aggiorna la diretta per tutte le variazioni e gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Se ne va il dritto di Atmane 15-15 In rete il tentativo di passante di rovescio di Atmane 0-15 In rete il tentativo di volèe dell’azzurro 1-1 GAME ATMANE. In rete il rovescio di Martinelli dopo la smorzata del francese 40-0 Ace Atmane 30-0 Lungo il dritto di Maestrelli 15-0 Esce il rovescio di Maestrelli 1-0 GAME MAESTRELLI! Tiene il servizio l’azzurro grazie al servizio, ace anche per l’ultimo punto 40-15 Doppio fallo Maestrelli 40-0 Ace Maestrelli 30-0 Il servizio di Maestrelli 15-0 Se ne va il tentativo di pallonetto di Atmane 3-6 SET ATMANE! Se ne va il dritto di Maestrelli e il francese pareggia il conto nei set! Sono cambiati piccoli particolari rispetto al primo parziale ma è bastata un po’ meno efficacia al servizio e qualche errore in più di Maestrelli a far cambiare l’inerzia dell’incontro che resta comunque aperto ed equilibrato per ora Vantaggio Atmane: il dritto ad uscire del francese a chiudere un lungo scambio 40-40 L’errore di dritto di Atmane 40-30 Lo smash di Maestrelli 40-15 Il rovescio lungolinea di Atmane 30-15 In rete il rovescio di Atmane 30-15 La seconda di Atmane 15-0 Il servizio di Atmane 3-5 GAME MAESTRELLI! Ancora con il servizio l’ultimo punto dell’azzurro 40-15 Il servizio di Maestrelli 30-15 L’errore di rovescio di Atmane 15-15 Lunga la risposta di Atmane 0-15 In rete il dritto di Maestrelli 2-5 GAME ATMANE! Servizio e dritto del francese che mantiene il vantaggio di un break 40-0 Se ne va il rovescio di Maestrelli 30-0 Servizio e dritto Atmane 15-0 In rete il dritto di Maestrelli 2-4 GAME MAESTRELLI! Ace dell’azzurro a chiudere un game in cui il servizio non lo ha aiutato Vantaggio Maestrelli: servizio e dritto dell’azzurro Parità: il rovescio vincente di Atmane Vantaggio Maestrelli: in rete la risposta di Atmane 40-40 Errore di dritto dell’azzurro 40-30 Doppio fallo Maestrelli 40-15 In rete il rovescio di Maestrelli 40-0 Ace Maestrelli 30-0 In rete la risposta di Atmane sulla seconda 15-0 Il rovescio di Maestrelli 1-4 GAME ATMANE! Se ne va la risposta di rovescio di Maestrelli Vantaggio Atmane: la volèe di rovescio del francese Parità: il servizio di Atmane costringe all’errore l’italiano Vantaggio Maestrelli: gran dritto incrociato dell’azzurro Parità: esce di poco il rovescio incrociato di Maestrelli Vantaggio Maestrelli Bravo l’azzurro a far muovere l’avversario che sbaglia il rovescio lungolinea 40-40 Se ne va il dritto di Atmane da fondocampo 40-30 Out il dritto di Atmane 40-15 Esce la risposta di Maestrelli 30-15 Sbaglia un facile dritto in avanzamento Maestrelli 15-15 Vincente il lungolinea di dritto di Maestrelli 15-0 In rete il dritto di Maestrelli 1-3 GAME MAESTRELLI! Terzo ace dell’azzurro nel gambe 40-15 In corriodio il dritto incrociato di Maestrelli 40-0 Il dritto incrociato di Maestrelli 30-0 Ancora ace Maestrelli 15-0 Ace Maestrelli 0-3 GAME ATMANE! Ancora lo smash del francese che prende il largo 40-15 Lo smash di Atmane 30-15 Ace Atmane 15-15 In rete la risposta di Maestrelli 0-15 Doppio fallo Atmane 0-2 GAME ATMANE! Grande risposta del francese, in rete il dritto di Maestrelli Vantaggio Atmane vincente la risposta del francese 40-40 In rete il rovescio di Maestrelli 40-30 In rete la risposta di Atmane 30-30 Grande difesa dell’azzurro, se ne va il dritto di Atmane 15-30 Il servizio di Maestrelli 0-30 Doppio fallo Maestrelli 0-15 In rete il dritto di Maestrelli 0-1 GAME ATMANE! In rete la risposta di Maestrelli 40-15 Il servizio di Atmane 30-15 Il rovescio di Maestrelli dopo la smorzata di Atmane Si riprende Il match è stato interrotto in questo momento 30-0 Il rovescio in avanzamento di Atmane 15-0 Errore di dritto di Maestrelli 6-4 SET MAESTRELLI! Va in rete il dritto di Atmane e l’azzurro si aggiudica il primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Il primo set si conclude con la vittoria di Maestrelli per 6-4, dopo un punto decisivo di Atmane che finisce in rete. Aggiorna la diretta per restare informato sui punteggi e sugli sviluppi di questa partita di tennis.

Segui la diretta degli Australian Open 2026: Maestrelli apre il match con il primo set, vincendo 6-4, mentre Atmane si porta avanti nel secondo, attualmente sul 3-0.

