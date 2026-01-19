LIVE Maestrelli-Atmane 6-4 0-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | francese avanti di un break nel secondo set

Segui la diretta degli Australian Open 2026: Maestrelli apre il match con il primo set, vincendo 6-4, mentre Atmane si porta avanti nel secondo, attualmente sul 3-0. Aggiorna continuamente per gli sviluppi di questa sfida tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Il dritto incrociato di Maestrelli 30-0 Ancora ace Maestrelli 15-0 Ace Maestrelli 0-3 GAME ATMANE! Ancora lo smash del francese che prende il largo 40-15 Lo smash di Atmane 30-15 Ace Atmane 15-15 In rete la risposta di Maestrelli 0-15 Doppio fallo Atmane 0-2 GAME ATMANE! Grande risposta del francese, in rete il dritto di Maestrelli Vantaggio Atmane vincente la risposta del francese 40-40 In rete il rovescio di Maestrelli 40-30 In rete la risposta di Atmane 30-30 Grande difesa dell’azzurro, se ne va il dritto di Atmane 15-30 Il servizio di Maestrelli 0-30 Doppio fallo Maestrelli 0-15 In rete il dritto di Maestrelli 0-1 GAME ATMANE! In rete la risposta di Maestrelli 40-15 Il servizio di Atmane 30-15 Il rovescio di Maestrelli dopo la smorzata di Atmane Si riprende Il match è stato interrotto in questo momento 30-0 Il rovescio in avanzamento di Atmane 15-0 Errore di dritto di Maestrelli 6-4 SET MAESTRELLI! Va in rete il dritto di Atmane e l’azzurro si aggiudica il primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026.

Segui in tempo reale gli aggiornamenti dello match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026.

