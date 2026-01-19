LIVE Italia-Grecia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Settebello per cancellare la figuraccia dei Mondiali

Benvenuti alla diretta del match tra Italia e Grecia, valido per la quarta giornata del Gruppo F degli Europei di pallanuoto 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro, con l’obiettivo di vedere il Settebello migliorare la prestazione e riscattarsi dopo le recenti delusioni ai Mondiali. Restate con noi per aggiornamenti e analisi durante tutta la partita.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l' Italia e la Grecia, valido per la quarta giornata del Gruppo F agli Europei di pallanuoto, con il Settebello che vuole cancellare la bruttissima figura fatta negli ultimi Mondiali, quando i nostri rivali ci hanno eliminato per 11 a 17 nei quarti di finale della competizione. L' Italia di Alessandro Campagna vuole la rivincita che tra l'altro avrebbe un peso importante per la qualificazione alla semifinale, visto che ci si accede conquistando uno dei due primi posti in ogni rispettivo girone, obiettivo che il Settebello vuole assolutamente raggiungere dopo l'eliminazione in semifinale nel 2024 contro la Spagna, nell'ultima edizione giocata e che gli iberici hanno vinto.

