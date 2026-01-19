Benvenuti alla diretta di Italia-Grecia, match valido per la quarta giornata del Gruppo F agli Europei di pallanuoto 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra la nazionale italiana e quella greca, in un momento importante per il Settebello, che cerca di riscattare la prestazione ai Mondiali. Rimanete con noi per aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Grecia, valido per la quarta giornata del Gruppo F agli Europei di pallanuoto, con il Settebello che vuole cancellare la bruttissima figura fatta negli ultimi Mondiali, quando i nostri rivali ci hanno eliminato per 11 a 17 nei quarti di finale della competizione. L’ Italia di Alessandro Campagna vuole la rivincita che tra l’altro avrebbe un peso importante per la qualificazione alla semifinale, visto che ci si accede conquistando uno dei due primi posti in ogni rispettivo girone, obiettivo che il Settebello vuole assolutamente raggiungere dopo l’eliminazione in semifinale nel 2024 contro la Spagna, nell’ultima edizione giocata e che gli iberici hanno vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello vuole cancellare la figuraccia dei Mondiali

LIVE Italia-Turchia 13-5, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: domina il Settebello

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Turchia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La partita si è conclusa con un risultato di 13-5 a favore dell’Italia, che ha dimostrato un buon ritmo di gioco. Clicca sul link per aggiornamenti continuo sulla diretta e sui risultati della competizione.

LIVE Italia-Georgia 7-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: match equilibrato per il Settebello

Segui la diretta dell'incontro tra Italia e Georgia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Al termine del secondo quarto, il punteggio è di 7-6 a favore dell'Italia, con un match equilibrato e avvincente. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e sviluppi in tempo reale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Dove vedere in tv Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - L'ultimo incrocio diretto ha rappresentato la peggior prestazione nella storia recente di una squadra abituata ad essere un riferimento del panorama ... oasport.it

Italia e Grecia in crociera: l’estate inizia dal mare Parti con il tuo gruppo a bordo di Costa Deliziosa dal 28 giugno al 5 luglio 2026 e vivi 8 giorni / 7 notti tra alcune delle mete più amate del Mediterraneo. Un’esperienza completa, a un prezzo sorprendente - facebook.com facebook