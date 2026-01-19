LIVE Italia-Grecia 7-10 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | siamo nei minuti finali serve un’impresa per la rimonta del Settebello

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Grecia agli Europei di pallanuoto 2026. Siamo negli ultimi minuti di gioco, in un momento cruciale per il Settebello che cerca una rimonta difficile. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi finali di questa sfida importante, che potrebbe determinare l’esito del match e il proseguimento del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:55 Il possesso è dell'Italia, che cerca una rimonta difficile INIZIA L'ULTIMO QUARTO 0:00 Iocchi Gratta ci prova all'ultimo ma Tzortzatos gli dice di no. 0:12 Chalyvopoulos tira una bordata che Del Lungo non può contenere. Italia 7-10 Grecia. 0:22 Del Lungo devia il tiro di Pouros! 0:45 DOLCE! L'azzurro si fa trovare pronto sul primo palo! Italia 7-9 Grecia! 1:46 Spinta di Condemi, fallo in attacco. 2:26 DI SOMMA! L'azzurro mantiene distante l'avversario e trova la rete da fuori! Italia 6-9 Grecia. 2:40 Skoumpakis ci prova da lontano e prende la traversa! 3:09 Iocchi Gratta non è rapido e non sfrutta il tap in.

