LIVE Italia-Grecia 1-2 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Iochi Gratta sblocca gli azzurri alla fine della prima frazione!

Segui la diretta degli Europei di pallanuoto 2026 tra Italia e Grecia, con aggiornamenti in tempo reale. La partita si è aperta con il gol di Iochi Gratta che ha sbloccato gli azzurri alla fine del primo quarto. Resta con noi per aggiornamenti continui e analisi sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:38 L’Italia organizza male l’attacco, occhio al contropiede. 7:32 Di Somma cerca di liberarsi e ci riesce, l’azzurro tira ma viene fermato dall’intervento di Zerdevas. 7:58 Primo possesso dell’Italia che cerca il gol del pareggio! INIZIA IL SECONDO QUARTO 0:00 IOCHI GRATTA!! All’ultimo secondo della prima frazione sblocca gli azzurri con un grandissimo tiro che mette a sedere il portiere avversario! Italia 1-2 Grecia! 0:46 Condemi blocca il tentativo greco. 1:19 Del Basso ci prova ma il tiro viene deviata. 1:29 Espulsione per Spachits, ma serve il gol! 2:19 L’Italia non approfitta della prima superiorità numerica del suo match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 1-2, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Iochi Gratta sblocca gli azzurri alla fine della prima frazione! LIVE Italia-Grecia 0-2, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: raddoppia Kakaris! Settebello in cerca della prima reteSegui la diretta del match Italia-Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per cancellare la figuraccia dei MondialiBenvenuti alla diretta del match tra Italia e Grecia, valido per la quarta giornata del Gruppo F degli Europei di pallanuoto 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello vuole cancellare la figuraccia dei Mondiali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia e la ... oasport.it Italia e Grecia in crociera: l’estate inizia dal mare Parti con il tuo gruppo a bordo di Costa Deliziosa dal 28 giugno al 5 luglio 2026 e vivi 8 giorni / 7 notti tra alcune delle mete più amate del Mediterraneo. Un’esperienza completa, a un prezzo sorprendente - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.