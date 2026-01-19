LIVE Italia-Grecia 0-2 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | raddoppia Kakaris! Settebello in cerca della prima rete
Segui la diretta del match Italia-Grecia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La Grecia si porta avanti sul 2-0 con il raddoppio di Kakaris. Il Settebello cerca la prima rete per riaprire la partita. Aggiornamenti in tempo reale e dettagli sulla partita, con azioni e momenti salienti, per rimanere informato su questa importante competizione europea.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2:53 Gianazza ha lo spazio per provarci ma sbaglia. 3:32 Fallo grave di Condemi che scavalca il suo avversario. Espulsione. 4:09 Contropiede della Grecia, Kakaris aspetta fino all’ultimo per segnare la rete del raddoppio. Italia 0-2 Grecia. 4:20 Fallo in attacco ingenuo di Bruni. 5:26 Argyropoulos trova il gol del vantaggio con una palla piazzata sotto la traversa, Italia 0-1 Grecia. 6:41 Anche gli azzurri beccano la traversa, è di Condemi! 6:56 Skoumpakis ci prova ma prende la traversa. 7:10 Prima superiorità per la Grecia, fallo di Antonucci in area. 7:34 Primo tiro dell’Italia, Antonucci trova solo il palo esterno. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per cancellare la figuraccia dei MondialiBenvenuti alla diretta del match tra Italia e Grecia, valido per la quarta giornata del Gruppo F degli Europei di pallanuoto 2026.
LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello vuole cancellare la figuraccia dei MondialiBenvenuti alla diretta di Italia-Grecia, match valido per la quarta giornata del Gruppo F agli Europei di pallanuoto 2026.
LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello vuole cancellare la figuraccia dei Mondiali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia e la ... oasport.it
Italia e Grecia in crociera: l’estate inizia dal mare Parti con il tuo gruppo a bordo di Costa Deliziosa dal 28 giugno al 5 luglio 2026 e vivi 8 giorni / 7 notti tra alcune delle mete più amate del Mediterraneo. Un’esperienza completa, a un prezzo sorprendente - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.