Segui in tempo reale l’andamento del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Dopo il primo set vinto da Ruud, l’azzurro cerca di reagire nel secondo, con aggiornamenti costanti sulla partita. Resta aggiornato per conoscere i punteggi e le azioni salienti di questo incontro di grande livello, in un torneo che conferma l’importanza del tennis internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 30-40 Non resta in campo la volée di Bellucci, peccato. Palla break per Ruud. 30-30 Ace dell’azzurro, ci voleva! 15-30 Errore grave dal centro del campo con il dritto. Occasione per Ruud. Seconda palla. 15-15 Perde il controllo del dritto l’azzurro dopo il servizio. 15-0 Prima vincente di Mattia! 1-1 GAME RUUD. Resta in campo la difesa del norvegese, con il dritto di Bellucci che esce di pochissimo. Seconda palla. 40-30 Resta in campo la risposta di Bellucci, basta uno smash a Ruud per chiudere il punto. 30-30 Il norvegese tenta la palla corta ma fa un disastro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Ruud 1-6 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro in cerca della reazione giusta nel secondo set!

Benvenuti alla diretta dell’Australian Open 2026. Seguiamo in tempo reale le principali partite, tra cui il confronto tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, primo turno del torneo. Restate con noi per aggiornamenti accurati e senza enfasi, in un contesto informativo e sobrio, mentre si delineano le fasi di questa prima grande prova Slam dell’anno.

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia ... oasport.it

ATP/WTA Australian Open 2026 Day 2 Italiani in campo 3:00 M. Arnaldi A. Rublev 7:00 F. Maestrelli T. Atmane 10:30 M. Bellucci C. Ruud - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com