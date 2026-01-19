Segui la diretta del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Il primo set vede il dominio del giocatore norvegese, mentre l’italiano sembra attraversare un momento di difficoltà. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta vincente di Bellucci. 15-0 Prima vincente anche per Ruud, che vuole chiudere il primo set. 1-5 GAME BELLUCCI. Prima palla vincente dell’azzurro, che sblocca il risultato. 40-0 Altro errore di Ruud, questa volta di dritto. 30-0 Esce il rovescio del norvegese. 15-0 Non passa la risposta di Ruud. 0-5 GAME RUUD. Servizio vincente del norvegese che in meno di venti minuti ha già chiuso il primo set praticamente. Bellucci, nonostante un grande avversario, è troppo passivo. 40-15 Servizio e dritto vincente di Ruud. 30-15 Esce il rovescio dell’azzurro, con Ruud che continua a spingere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Ruud 0-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: dominio norvegese nel primo set, azzurro troppo passivo

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: Vekic vince il primo set contro Andreeva, si avvicina il momento dell’azzurro

Benvenuti alla diretta dell’Australian Open 2026. Seguiamo in tempo reale le principali partite, tra cui il confronto tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, primo turno del torneo. Restate con noi per aggiornamenti accurati e senza enfasi, in un contesto informativo e sobrio, mentre si delineano le fasi di questa prima grande prova Slam dell’anno.

LIVE Bellucci-Ruud 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio del norvegese

Segui in tempo reale il match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. La partita è iniziata con il servizio del tennista norvegese. Aggiorna la diretta per conoscere i punteggi e le fasi salienti di questa sfida.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia ... oasport.it

ATP/WTA Australian Open 2026 Day 2 Italiani in campo 3:00 M. Arnaldi A. Rublev 7:00 F. Maestrelli T. Atmane 10:30 M. Bellucci C. Ruud - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com