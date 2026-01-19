LIVE Bellucci-Ruud 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il match inizia sul servizio del norvegese

Segui in tempo reale il match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. La partita è iniziata con il servizio del tennista norvegese. Aggiorna la diretta per conoscere i punteggi e le fasi salienti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Finalmente trova profondità l’azzurro con il dritto, Ruud non ha il tempo di organizzarsi e il suo colpo finisce fuori dal campo. 15-0 Ancora un errore di dritto dal centro del campo per Bellucci. La palla si ferma in rete. Seconda palla ad inizio game per Ruud. 0-2 BREAK RUUD. Bellucci non spinge quando ne ha la possibilità, il norvegese invece si e trova il rovescio lungolinea. 40-A Terza palla break per Ruud, è largo il rovescio di Bellucci. Non c’è la prima. 40-40 Ruud cerca di restare aggressivo dopo una buona risposta ma stecca il rovescio. Ancora seconda su palla break. 🔗 Leggi su Oasport.it

