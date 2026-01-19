Segui la diretta del match tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026, in programma alla Margaret Court Arena. Ti forniremo aggiornamenti continui sul punteggio e sulle azioni principali, per vivere l’evento in tempo reale. Clicca qui per restare informato e seguire ogni punto di questa sfida tra due atleti di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete la risposta di Bellucci. 30-15 Prima vincente al centro del norvegese. 15-15 Cerca profondità con il dritto Bellucci, ma il colpo è lungo. 0-15 Errore di rovescio per il norvegese che sembra voler cercare insistentemente gli angoli del campo. Seconda palla ad inizio game per Ruud. INIZIA IL MATCH 11.30 Termina il riscaldamento. Manca pochissimo all’inizio del match. 11.28 Il primo a servire sarà Ruud. 11.26 Questa è l’ottava presenza di Bellucci in un torneo del Grande Slam. 11.25 Il rendimento di Ruud negli Slam nel corso della passata stagione è stata sicuramente deludente, con la testa del norvegese che per forza di cose, per la situazione familiare citata prima, è altrove: Mattia deve approfittare della situazione e cercare di impensierire il più possibile il norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia il match della Margaret Court Arena!

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: Andreeva porta Vekic al terzo! Si allunga l’attesa per il match dell’azzurro

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Attualmente, Andreeva ha vinto il secondo set contro Vekic, portando la sfida al terzo e decisivo set. Rimani con noi per tutte le ultime notizie e i risultati in diretta.

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Questa partita rappresenta un’occasione importante per il giovane italiano, che affronta un avversario di livello elevato in una delle tappe più prestigiose del tennis internazionale. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida, aggiornata costantemente in diretta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia ... oasport.it

ATP/WTA Australian Open 2026 Day 2 Italiani in campo 3:00 M. Arnaldi A. Rublev 7:00 F. Maestrelli T. Atmane 10:30 M. Bellucci C. Ruud - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com