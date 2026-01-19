Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla partita tra Bellucci e Ruud agli Australian Open 2026. Attualmente, Andreeva ha vinto il secondo set contro Vekic, portando la sfida al terzo e decisivo set. Rimani con noi per tutte le ultime notizie e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 Si allunga l’attesa per il match di Bellucci e Ruud, con Andreeva che ha vinto il secondo set con il parziale di 3-6 costringendo Vekic al terzo e decisivo set. 10.07 Buona giornata a tutti gli amici di OA Sport, Vekic ha vinto per 6-4 il primo set su Mirra Andreeva, con la russa adesso costretta alla rimonta: si avvicina il momento di Bellucci!, Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia Bellucci e il norvegese Casper Ruud, valido per il primo turno dell’ Australian Open 2026, prima competizione Slam dell’anno dove, come sempre, sono presenti moltissimi italiani tra cui proprio l’azzurro in questione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: Andreeva porta Vekic al terzo! Si allunga l’attesa per il match dell’azzurro

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: Vekic vince il primo set contro Andreeva, si avvicina il momento dell’azzurro

Benvenuti alla diretta dell’Australian Open 2026. Seguiamo in tempo reale le principali partite, tra cui il confronto tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, primo turno del torneo. Restate con noi per aggiornamenti accurati e senza enfasi, in un contesto informativo e sobrio, mentre si delineano le fasi di questa prima grande prova Slam dell’anno.

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Mattia Bellucci e Casper Ruud, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Questa partita rappresenta un’occasione importante per il giovane italiano, che affronta un avversario di livello elevato in una delle tappe più prestigiose del tennis internazionale. Seguite con noi gli sviluppi di questa sfida, aggiornata costantemente in diretta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LIVE Bellucci-Ruud, Australian Open 2026 in DIRETTA: sfida proibitiva, ma niente da perdere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Mattia ... oasport.it

ATP/WTA Australian Open 2026 Day 2 Italiani in campo 3:00 M. Arnaldi A. Rublev 7:00 F. Maestrelli T. Atmane 10:30 M. Bellucci C. Ruud - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com