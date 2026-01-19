Segui in tempo reale l'incontro tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Attualmente, il russo si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 4-6. Aggiornamenti costanti sulla partita e sui punti chiave, per rimanere informato sull’andamento di questa sfida. Clicca qui per aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prima esterna vincente dell’azzurro. 15-40 Due palle del doppio break Rublev. Arriva la stecca di dritto di Arnaldi. 15-30 Dritto inside in del moscovita che lascia fermo l’avversario. 15-15 Con attenzione Matteo gioca un buon dritto dal centro. 0-15 Risposta di rovescio profonda e dritto in avanzamento vincente del russo. 2-0 Game Rublev. Ottimo rovescio incrociato in uscita dal servizio del numero 14 ATP. 40-15 Primo doppio fallo del russo. 40-0 Scappa via la risposta di ritto del sanremese. 30-0 Arnaldi stecca la risposta di dritto. 15-0 Prima vincente del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo conquista il primo set

LIVE Arnaldi-Rublev 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo serve per il set

LIVE Arnaldi-Rublev 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del russo

