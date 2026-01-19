LIVE Arnaldi-Rublev 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | break del russo

Segui in tempo reale l'incontro tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi del match, attualmente in corso con Rublev in vantaggio 3-2 e in possesso di un break. Restiamo aggiornati sugli eventi più recenti e sulle azioni decisive in un contesto di gara che si preannuncia equilibrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Break Rublev. Con la risposta vincente di rovescio il russo confeziona il break. 0-40 Tre palle break Rublev. Anche una buona smorzata di dritto giocata dal moscovita. 0-30 Altro gran dritto del russo, seguito da un non banale smash. 0-15 Il moscovita comanda lo scambio a suon di dritti e chiude con il lungolinea. 2-2 Game Rublev. Si ferma sul nastro il dritto di Arnaldi, che torna alla battuta. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Solido rovescio lungolinea in uscita dal servizio del russo. 15-15 Servizio vincente Rublev. 0-15 Ottima risposta di Matteo e solido dritto inside in. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del russo LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Segui in tempo reale l'inizio del match tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. A breve, aggiornamenti sulla partita e sui risultati. Chi vincerà affronterà al secondo turno il qualificato portoghese Jaime Faria. Resta con noi per tutte le novità in diretta. LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: montagna da scalare all’esordio

Benvenuti alla diretta del primo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev. Seguiremo passo passo gli sviluppi di questa sfida, offrendo aggiornamenti in tempo reale. Rimanete con noi per restare informati sugli eventi più importanti di questa partita, in un racconto dettagliato e accurato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. LIVE Australian Open: dalle 2.30 Arnaldi contro Rublev. Bellucci-Ruud in mattinata - 13 del tabellone Andrey Rublev, battuto due volte su quattro incontri, al Roland Garros 2024 ... gazzetta.it

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi discovery+, Eurosport, HBOmax, TimVision e Prime Video Channels. FITPtenn - facebook.com facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.