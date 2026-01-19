LIVE Arnaldi-Rublev 4-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | il russo serve per il set

Segui in tempo reale l'incontro tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026, con il punteggio di 4-5 e il russo al servizio per il set. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi del match e le azioni più importanti, tra cui il punto di controbreak di Arnaldi e le strategie di gioco in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla del controbreak Arnaldi. L'azzurro entra nello scambio e spinge con il dritto inside out. 40-40 Ottima difesa di Matteo, che contrattacca con il dritto incrociato. Parità. 40-30 Prima esterna vincente e set point Rublev. 30-30 Arriva la stecca di rovescio del moscovita. 30-15 Perfetto il dritto lungolinea dell'italiano. 30-0 ACE Rublev, il secondo. 15-0 Si ferma sul nastro il rovescio del ligure. 4-5 Game Arnaldi. Non passa il dritto del russo, che dopo il cambio di campo servirà per il set. 40-0 Se ne va il rovescio incrociato di Rublev. 30-0 Servizio e rovescio vincente dell'azzurro.

Benvenuti alla diretta del primo turno degli Australian Open 2026, con il match tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev. Seguiremo passo passo gli sviluppi di questa sfida, offrendo aggiornamenti in tempo reale. Rimanete con noi per restare informati sugli eventi più importanti di questa partita, in un racconto dettagliato e accurato.

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo lunedì 19 gennaio ORE 3:00 Arnaldi vs Rublev ORE 7:00 Marstrelli vs Atmane ORE 10:30 Bellucci vs Ruud Forza ragazzi discovery+, Eurosport, HBOmax, TimVision e Prime Video Channels. FITPtenn facebook

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com

