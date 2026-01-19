Segui la diretta dell'incontro tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. In questa sessione, Rublev ha conquistato il secondo set con un punteggio di 6-2, dopo aver vinto il primo 6-4. Aggiorna la pagina per restare informato sui punti salienti e sui momenti chiave dell'incontro in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e dritto del russo. 30-0 Ottimo dritto in uscita dal servizio di Rublev. 15-0 Decolla la risposta di rovescio del ligure. 1-0 Game Arnaldi. Servizio vincente. 40-0 In corridoio il rovescio incrociato del moscovita. 30-0 Scappa via la risposta di rovescio di Rublev. 15-0 Servizio, dritto e volèe di rovescio a segno per Matteo. TERZO SET 6-2 Secondo set Rublev. Con un ACE di seconda il moscovita chiude il secondo parziale. 40-0 Non passa il dritto di Arnaldi. Fioccano i set point. 30-0 Decolla la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 ACE Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 2-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo conquista anche il secondo set

LIVE Arnaldi-Rublev 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo conquista il primo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Attualmente, il russo si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 4-6. Aggiornamenti costanti sulla partita e sui punti chiave, per rimanere informato sull’andamento di questa sfida. Clicca qui per aggiornamenti in diretta.

LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e doppio break di margine per il russo

Segui in tempo reale il match tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sui punteggi e sui momenti salienti dell’incontro, con particolare attenzione alle variazioni di punteggio e alle azioni più significative. Resta informato su ogni svolta del match per non perdere nessuna novità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: montagna da scalare all’esordio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra ... oasport.it