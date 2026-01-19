LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 1-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e doppio break di margine per il russo

Segui in tempo reale il match tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sui punteggi e sui momenti salienti dell’incontro, con particolare attenzione alle variazioni di punteggio e alle azioni più significative. Resta informato su ogni svolta del match per non perdere nessuna novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ottima risposta di rovescio dell’italiano. 40-0 ACE Rublev. 30-0 Smash a rimbalzo in sicurezza del russo. 15-0 Non passa il rovescio in back del sanremese. 1-4 Game Arnaldi. Servizio vincente dell’azzurro, che muove il punteggio. 40-15 Passante di rovescio in controbalzo pazzesco di Arnaldi. 30-15 Ancora un errore con la palla corta del russo. 15-15 A metà rete il ritto incrociato di Rublev. 0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Arnaldi. 4-0 Game Rublev. E servizio vincente. AD-40 ACE del numero 14 ATP. 40-40 Rublev rimedia con la prima esterna vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Arnaldi-Rublev 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del russo

LIVE Arnaldi-Rublev 4-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo serve per il set

LIVE Arnaldi-Rublev, Australian Open 2026 in DIRETTA: montagna da scalare all'esordio