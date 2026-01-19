L’incredibile lettera di Trump alla Norvegia | Non mi avete dato il Nobel non penso più alla pace

Ecco un esempio di introduzione: Recentemente, è circolata una lettera di Donald Trump indirizzata alla Norvegia, in cui commenta la mancata assegnazione del Nobel e mette in discussione questioni di sicurezza e diritti territoriali. Le sue parole riflettono una visione critica sulle relazioni internazionali e sulla protezione delle frontiere, evidenziando temi di geopolitica e diplomazia. Questa comunicazione suscita interesse per gli sviluppi delle relazioni tra Stati e le posizioni di figure pubbliche di rilievo.

«La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un “diritto di proprietà”? Non ci sono documenti scritti». Così Donald Trump torna all’attacco sulla Groenlandia e lo fa in una lettera scritta al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store. Nel documento – rivelato da Nick Schifrin della Pbs e confermato dal tabloid norvegese Aften Posten – il presidente americano ribadisce l’intenzione degli Stati Uniti di assumere il controllo dell’isola, anche a costo di mettersi contro gli alleati europei: «Sappiamo solo che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì.🔗 Leggi su Open.online

Trump alla Norvegia: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

La lettera di Trump alla Norvegia: “Niente Nobel? Non penserò più solo alla pace”

Una recente lettera di Donald Trump al primo ministro norvegese ha attirato l'attenzione, in cui l'ex presidente esprime il suo disappunto per la mancata assegnazione del Nobel per la Pace. In essa, Trump afferma di voler ora focalizzarsi sugli interessi degli Stati Uniti e menziona anche la Groenlandia. La notizia solleva interrogativi sulle posizioni politiche e le intenzioni future dell'ex presidente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La prima edizione italiana del 1977 di "The Incredibile Chet Baker Plays and Sings" VG+/VG+ €50 Per averlo scrivici in DM o WhatsApp al 3757327965 Lettera 22, la bottega del vinile, è in Via Cavallotti 96 Sesto Fiorentino FI Spediamo a casa tua in - facebook.com facebook