La lettera di Trump alla Norvegia | Niente Nobel? Non penserò più solo alla pace

"Non mi avete dato il Nobel per la Pace, ora penso solo agli interessi degli Stati Uniti e voglio la Groenlandia": così Donald Trump in una lettera inviata al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Secondo quanto riportato dall’emittente statunitense PBS, il presidente degli Stati Uniti avrebbe deciso di rivolgersi direttamente al leader di Oslo riguardo alla mancata assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Il contenuto della missiva, che sarebbe stato condiviso anche con alcuni diplomatici europei a Washington, collega direttamente il Paese nordico alla scelta di premiare la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump, la lettera e la 'vendetta': "Niente Nobel? Ora penso solo agli Usa" - Il presidente scrive al premier norvegese: "Non mi avete dato il premio, adesso non penso solo alla pace" ... adnkronos.com