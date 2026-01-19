Liceo Manzoni celebra 70 dell' AI | ospite d' eccezione Antonio Lieto

Da casertanews.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liceo Manzoni di Caserta celebra i 70 anni dell’Intelligenza Artificiale con la partecipazione di Antonio Lieto, rinomato studioso internazionale del settore. Un’occasione per approfondire il ruolo dell’IA nel contesto scolastico e condividere riflessioni sulle sue evoluzioni. L’evento sottolinea l’impegno dell’istituto nel promuovere il dialogo tra formazione e innovazione tecnologica, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama educativo.

Antonio Lieto, studioso di fama internazionale nel campo dell’Intelligenza Artificiale, ha scelto il Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Caserta come sede per celebrare i 70 anni dalla nascita formale dell’IA, riconoscendo nell’istituto casertano un luogo privilegiato di dialogo tra scuola.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Liceo Manzoni apre le porte ai futuri studenti con il primo Open Day dell’anno

Leggi anche: Premio alla carriera “Labore Civitatis” a Adele Vairo: liceo Manzoni celebra la sua dirigente

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

liceo manzoni celebra 70Il Liceo Manzoni di Caserta celebra i 70 anni dell’Intelligenza Artificiale con il Prof. Antonio Lieto - Antonio Lieto, esperto di IA, celebra i 70 anni dell'Intelligenza Artificiale al Liceo "A. casertaweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.