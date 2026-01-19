Liceo Manzoni celebra 70 dell' AI | ospite d' eccezione Antonio Lieto
Il Liceo Manzoni di Caserta celebra i 70 anni dell’Intelligenza Artificiale con la partecipazione di Antonio Lieto, rinomato studioso internazionale del settore. Un’occasione per approfondire il ruolo dell’IA nel contesto scolastico e condividere riflessioni sulle sue evoluzioni. L’evento sottolinea l’impegno dell’istituto nel promuovere il dialogo tra formazione e innovazione tecnologica, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama educativo.
Antonio Lieto, studioso di fama internazionale nel campo dell’Intelligenza Artificiale, ha scelto il Liceo Statale “Alessandro Manzoni” di Caserta come sede per celebrare i 70 anni dalla nascita formale dell’IA, riconoscendo nell’istituto casertano un luogo privilegiato di dialogo tra scuola.🔗 Leggi su Casertanews.it
