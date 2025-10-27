Premio alla carriera Labore Civitatis a Adele Vairo | liceo Manzoni celebra la sua dirigente

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un prestigioso riconoscimento è stato conferito ad Adele Vairo, dirigente scolastico del Liceo Manzoni di Caserta, insignita del Premio alla CarrieraLabore Civitatis”. La motivazione ufficiale sottolinea la sua dedizione a valori universali come cultura, solidarietà e rigore morale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

