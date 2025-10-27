Premio alla carriera Labore Civitatis a Adele Vairo | liceo Manzoni celebra la sua dirigente
Un prestigioso riconoscimento è stato conferito ad Adele Vairo, dirigente scolastico del Liceo Manzoni di Caserta, insignita del Premio alla Carriera “Labore Civitatis”. La motivazione ufficiale sottolinea la sua dedizione a valori universali come cultura, solidarietà e rigore morale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Jafar Panahi a Roma: il nuovo film e il Premio alla Carriera - facebook.com Vai su Facebook
#RichardLinklater ha ricevuto il Premio alla Carriera della Festa del Cinema di Roma, consegnatogli da Marco Bellocchio prima della proiezione di #NouvelleVague. Prossimamente al cinema con Lucky Red e Bim Distribuzione. - X Vai su X
Adele Vairo riceve il prestigioso Premio alla carriera “Labore Civitatis” - Scopri tutti i dettagli riguardo Adele Vairo riceve il prestigioso Premio alla carriera "Labore Civitatis" . casertaweb.com scrive