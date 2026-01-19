L' essenza dei legami Alessandro Fea al Teatro Petrolini

Dal 22 al 25 gennaio al Teatro Petrolini di Roma si presenta “L’Essenza dei Legami”, secondo progetto “Prospettiva Teatro” dedicato a giovani attori emergenti. Scritto e diretto da Alessandro Fea, lo spettacolo coinvolge Matteo Baldassarri, Tommaso Carcione, Giorgio Fea e Chiara Liotta, offrendo un’occasione di approfondimento e crescita artistica nel panorama teatrale romano.

Al Teatro Petrolini di Roma da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, debutta il secondo testo del progetto “Prospettiva Teatro”, dedicato a giovani attori emergenti, L’Essenza dei Legami, scritto e diretto da Alessandro Fea, con, Matteo Baldassarri, Tommaso Carcione, Giorgio Fea, Chiara Liotta.🔗 Leggi su Romatoday.it

LEGAMI arriva al Teatro dei Piccoli: circo contemporaneo per bambini e famiglie

LEGAMI, produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata e L’Abile Teatro, approda al Teatro dei Piccoli di Napoli, offrendo uno spettacolo di circo contemporaneo dedicato a bambini e famiglie. L’evento si terrà sabato 17 gennaio alle ore 11, proponendo una riflessione sulla connessione tra persone attraverso il linguaggio del gesto e del silenzio, in un’atmosfera di gioco e attesa.

Massimo Venturiello porta "Chicchignola" al Teatro Gioiello: l'omaggio a Petrolini

Dal 9 all’11 gennaio, il Teatro Gioiello ospita Massimo Venturiello con “Chicchignola”, un omaggio a Ettore Petrolini. La produzione propone un'interprete fedele e accurata, dedicata all’opera e alla figura del celebre artista romano. Un’occasione per riscoprire un personaggio emblematico del teatro italiano, attraverso una rappresentazione che combina rispetto per la tradizione e attenzione alla scena contemporanea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Essenza, piccola storia del ristorante di Terracina nato da legami di amicizia - «Non più una giovane promessa», così raccontavamo Simone Nardoni qualche anno fa nella guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, per spiegare come Essenza avesse conquistato stabilmente un posto di ... gamberorosso.it

Debutta il secondo Progetto di Prospettiva Teatro. Prospettava Teatro presenta: L’ESSENZA DEI LEGAMI Tre giovani fratelli. Un evento, legato ad un incidente per stato di ebrezza di Federico (il più grande), cambia drasticamente le loro vite e mette a dura pr facebook

#FatherMotherSisterBrother di #JimJarmusch è uno dei film più interessanti e sorprendenti del 2025: un trittico narrativo che esplora con delicatezza e ironia i legami familiari, tra imbarazzi, silenzi e piccole rivelazioni di affetto Il regista americano costruisce x.com