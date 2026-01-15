LEGAMI arriva al Teatro dei Piccoli | circo contemporaneo per bambini e famiglie

LEGAMI, produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata e L’Abile Teatro, approda al Teatro dei Piccoli di Napoli, offrendo uno spettacolo di circo contemporaneo dedicato a bambini e famiglie. L’evento si terrà sabato 17 gennaio alle ore 11, proponendo una riflessione sulla connessione tra persone attraverso il linguaggio del gesto e del silenzio, in un’atmosfera di gioco e attesa.

Una corda che unisce e separa, due personaggi in attesa, il tempo che scorre tra gioco e silenzio. LEGAMI, produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata e L’Abile Teatro (AN), sarà in scena sabato 17 gennaio alle ore 11 al Teatro dei Piccoli di Napoli. Lo spettacolo, rivolto a bambini dai 5 anni e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Al Teatro Niccolini arriva il circo contemporaneo Leggi anche: Clownerie e giocoleria sul palco del teatro Bonci, per bambini e famiglie arriva lo show "Legami" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Al Teatro dei Piccoli arriva legami il circo contemporaneo - - Quotidiano di Informazioni; Legami sociali. Nonni e bimbi s’incontrano; Viole e Tulipani, sabato 17 Gennaio al Teatro Bolivar di Napoli - - Quotidiano di; Alla Lega Navale di Napoli la mostra “SE IO NON VOGLIO, TU NON PUOI” - - Quotidiano di. Al Teatro dei Piccoli arriva legami il circo contemporaneo - Una corda che unisce e separa, due personaggi in attesa, il tempo che scorre tra gioco e silenzio. napolivillage.com

'Legami' al Teatro Dei Piccoli: lo spettacolo esplora i legami umani con il circo - Spettacolo circense 'LEGAMI' al Teatro Dei Piccoli di Napoli: due fattorini funamboli esplorano i legami umani attraverso la corda. mentelocale.it

Teatro Corsini di Barberino: domenica 4 gennaio va in scena “Legami” con il Teatro Giovani – Teatro Pirata - Il Teatro Corsini di Barberino di Mugello apre il cartellone 2026 con uno spettacolo pensato per un pubblico di tutte le età. msn.com

In molte situazioni che viviamo arriva la stanchezza. Ovvero la stanchezza emotiva. Ci si stanca di insistere, di rincorrere risposte, di dare e ricevere poco, di mantenere in piedi situazioni o legami che non restituiscono equilibrio. Quando tutto richiede uno sfor facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.