LEGAMI arriva al Teatro dei Piccoli | circo contemporaneo per bambini e famiglie

15 gen 2026

LEGAMI, produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata e L’Abile Teatro, approda al Teatro dei Piccoli di Napoli, offrendo uno spettacolo di circo contemporaneo dedicato a bambini e famiglie. L’evento si terrà sabato 17 gennaio alle ore 11, proponendo una riflessione sulla connessione tra persone attraverso il linguaggio del gesto e del silenzio, in un’atmosfera di gioco e attesa.

Una corda che unisce e separa, due personaggi in attesa, il tempo che scorre tra gioco e silenzio. LEGAMI, produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata e L’Abile Teatro (AN), sarà in scena sabato 17 gennaio alle ore 11 al Teatro dei Piccoli di Napoli. Lo spettacolo, rivolto a bambini dai 5 anni e. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

