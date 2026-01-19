Lego Botanicals l' evento di San Valentino a Porta di Roma

Dal 22 al 25 gennaio, Porta di Roma ospita Lego Italia con l’evento dedicato alla linea LEGO® Botanicals, in occasione di San Valentino. Un’occasione per scoprire e apprezzare le creazioni Lego ispirate alla natura, in un ambiente pensato per condividere momenti di interesse e relax. Una proposta rivolta a tutti gli appassionati, adulti e bambini, che desiderano vivere un’esperienza creativa in un contesto speciale.

In vista di San Valentino, dal 22 al 25 gennaio Lego Italia arriva al centro commerciale Porta di Roma con un’iniziativa dedicata alla linea LEGO® Botanicals. A completare l’esperienza, un flower wall per scattare foto romantiche e l’esposizione dei bouquet LEGO® Botanicals, pensati per celebrare in modo originale l’amore in tutte le sue forme. "Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts": Dagas, Matisse, Picasso, Renoir, Van Gogh in mostra a Roma .🔗 Leggi su Romatoday.it San Valentino, cena spettacolo 'A Rosa e Valentino al Vic' Street

Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo San Valentino 2026 a Roma: idee regalo per lui, menù romantici e SPA da sogno

Il 14 febbraio 2026 si avvicina, e Roma si prepara a offrire occasioni autentiche per celebrare l’amore. Tra idee regalo per lui, percorsi gastronomici e momenti di relax in SPA, la città propone soluzioni pensate per rendere speciale questa giornata. Un’opportunità per vivere emozioni sincere e condividere momenti di intimità nel cuore della capitale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. LEGO porta la magia dei fiori a Porta di Roma per San Valentino - LEGO Italia celebra San Valentino a Porta di Roma con un evento dedicato a LEGO Botanicals, tra costruzioni floreali, esposizioni e attività creative. smartworld.it

#LEGO Botanicals: Bambù del Buon Auspicio -10% https://amzn.to/4jHYuQL (325 pezzi) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.