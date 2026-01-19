Le recenti dichiarazioni del padre del criminale e le riflessioni di Barbero evidenziano come l’educazione e la gestione dei problemi sociali siano temi complessi e delicati. Nel frattempo, in Andalusia, un grave disastro ferroviario ha causato vittime e danni, sollevando nuovamente il dibattito sulla sicurezza e l’efficienza del trasporto pubblico in Spagna. Una situazione che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

- Disastro ferroviario in Spagna, Andalusia. Immagino che ora il Pd chieda conto di tutto questo al governo Sanchez come fa per ogni treno in ritardo contro Salvini. - La più grande scemenza che sto leggendo in questi giorni sul caso dell’omicidio di Abu a La Spezia è la seguente (cito Repubblica ma potrei portare altri esempi): “La scuola dovrebbe essere il luogo del confine: non solo dell’apprendimento, ma della tenuta emotiva e relazionale. Il luogo in cui si impara che non tutto è possibile, che esistono limiti, che l’altro non è un bersaglio”. Ma scusate: che scuole avete in mente voi? Tra i banchi si studiano Socrate, le funzioni, la fisica, la geografia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le frasi choc del papà del killer, l'educazione non si fa a scuola e Barbero: quindi, oggi...

‘Volevo sapere cosa si prova a uccidere’: il padre di Atif chiede scusa, ma è polemica per le frasi choc a scuolaIl caso dell’omicidio all’istituto Einaudi-Chiodo ha suscitato polemiche dopo le dichiarazioni del padre di Atif, che ha espresso un desiderio inquietante.

Quel killer non va "capito", ma che dice Gruber e Bardella: quindi, oggi...Oggi, Le Monde ha pubblicato un approfondimento su Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, e la sua possibile alleanza con un’erede dei Borbone.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Le frasi choc del papà del killer, l'educazione non si fa a scuola e Barbero: quindi, oggi... - Immagino che ora il Pd chieda conto di tutto questo al governo Sanchez come fa per ogni treno in ritardo contro Salvini. ilgiornale.it