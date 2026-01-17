Quel killer non va capito ma che dice Gruber e Bardella | quindi oggi

Oggi, Le Monde ha pubblicato un approfondimento su Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, e la sua possibile alleanza con un’erede dei Borbone. L’articolo analizza le dinamiche politiche attuali in Francia e i discorsi di Gruber e Bardella, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle tensioni e le strategie di questi protagonisti. Un’occasione per riflettere sui cambiamenti nel panorama politico europeo senza enfasi o sensazionalismi.

- Le Monde ha dedicato un articolo a Jordan Bardella, capo dei lepenisti, che farebbe coppia con un’erede dei Borbone (non sapevo nemmeno ci fossero ancora in giro: che meraviglia). Scrive il quotidiano francese: “Perché Jordan Bardella si è presentato con l’ereditiera italiana di una famiglia ‘reale’, tra le più ricche del jet-set internazionale, durante una festa che ha riunito l’élite parigina martedì 13 gennaio al Grand Palais? Quale messaggio vuole trasmettere il presidente del Rassemblement National mostrandosi davanti alle telecamere con Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie? Si dichiara portavoce di un popolo dimenticato e di una Francia che le élite disprezzano, ma si mostra in compagnia dell’erede di un patrimonio di diverse centinaia di milioni di euro, proprio mentre gli agricoltori infuriati marciano su Parigi: questa scelta non è passata inosservata”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

