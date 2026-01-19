Le bustine di marijuana come souvenir dall' Olanda | nei guai 4 giovani fermati al rientro a casa

Quattro giovani italiani sono stati fermati al rientro dall’Olanda con bustine di marijuana come souvenir. La scoperta ha portato a un verbale di polizia e alla fine della vacanza in modo inatteso. La vicenda evidenzia i rischi legati al trasporto di sostanze illegali e le conseguenze legali che ne derivano, anche per comportamenti apparentemente insignificanti.

Tornano a casa dopo un viaggio ad Amsterdam con un souvenir "proibito" e la vacanza di gruppo si conclude con un verbale di polizia.É quello che è successo a quattro giovani del Vco, tra cui un minorenne, che lo scorso 10 gennaio sono stati fermati dalla Squadra volante della polizia sulla.

Dalla vacanza ad Amsterdam al controllo sulla SS34: il viaggio è finito in Questura. Sequestrate dalla polizia bustine di marijuana.

