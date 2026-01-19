Durante un controllo sulla SS34 a Verbania, quattro giovani, tra cui un minorenne, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti provenienti da Amsterdam. L’intervento della Polizia ha portato alla loro segnalazione e al sequestro di “souvenir” di marijuana. L’episodio evidenzia le criticità legate al traffico internazionale di droga e alla necessità di un’attenzione costante sul territorio.

Quattro giovani sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti dopo un controllo della Polizia di Stato avvenuto sulla SS34, nei pressi di Zust. Il gruppo, di ritorno da un viaggio ad Amsterdam, è stato fermato dagli agenti nella serata del 10 gennaio 2026, dopo aver destato sospetti per il loro comportamento agitato. Tra i fermati anche un minorenne. La vicenda si è conclusa con la segnalazione amministrativa dei tre maggiorenni alla Prefettura e l’affidamento del minore alla madre. Il controllo sulla SS34: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo è scattato nella serata del 10 gennaio 2026 lungo la SS34, in località Zust. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Verbania, rientro da incubo da Amsterdam per 4 giovani: trovati con "souvenir" di marijuana e segnalati

