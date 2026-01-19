Le bustine di marijuana come souvenir dall' Olanda | nei guai 4 giovani fermati al rientro a casa

Quattro giovani italiani sono stati fermati al rientro dall'Olanda con bustine di marijuana come souvenir. L’episodio ha portato a un intervento di polizia e alla redazione di verbali, evidenziando i rischi legati al possesso di sostanze illegali anche come ricordo di un viaggio. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le normative locali durante le vacanze all’estero.

I quattro sono stati fermati dalla polizia lungo la Statale del Lago Maggiore. Tra loro, anche un minorenne Tornano a casa dopo un viaggio ad Amsterdam con un souvenir "proibito" e la vacanza di gruppo si conclude con un verbale di polizia. Gli agenti hanno fermato l'auto sulla quale viaggiavano i quattro giovani per un controllo di routine. L'atteggiamento visibilmente agitato e insofferente dei quattro ha subito insospettito i poliziotti. La conferma ai sospetti è arrivata poco dopo, quando uno dei quattro ha consegnato spontaneamente due bustine di marijuana nascoste nei pantaloni, ammettendo di averle acquistate ad Amsterdam come souvenir del loro viaggio appena concluso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Verbania, rientro da incubo da Amsterdam per 4 giovani: trovati con "souvenir" di marijuana e segnalati

Durante un controllo sulla SS34 a Verbania, quattro giovani, tra cui un minorenne, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti provenienti da Amsterdam. L’intervento della Polizia ha portato alla loro segnalazione e al sequestro di “souvenir” di marijuana. L’episodio evidenzia le criticità legate al traffico internazionale di droga e alla necessità di un’attenzione costante sul territorio.

In casa chili di droga. Hashish e marijuana tra le stanze e il garage: nei guai un 45enne

Un intervento dei carabinieri a Crema ha portato al sequestro di circa 16 chili di droga, tra hashish e marijuana, nascosta all’interno di una abitazione. L’operazione si inserisce in un contesto di attività criminale che ha coinvolto risse, minacce e atti di vandalismo nel corso del fine settimana. Un uomo di 45 anni è stato messo in stato di fermo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Le bustine di marijuana come souvenir dall'Olanda: nei guai 4 giovani fermati al rientro a casa - Tornano a casa dopo un viaggio ad Amsterdam con un souvenir "proibito" e la vacanza di gruppo si conclude con un verbale di polizia. novaratoday.it