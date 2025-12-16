Chiusa l' autostrada A1 da Valmontone verso la Diramazione Roma Sud tutte le informazioni

Mercoledì prossimo, l'autostrada A1 sarà chiusa da Valmontone verso la Diramazione Roma Sud, causando possibili disagi per gli automobilisti in transito. La chiusura temporanea influenzerà gli spostamenti sulla principale via di collegamento verso Roma, richiedendo attenzione e pianificazione da parte di chi deve recarsi nella capitale.

Sarà una nottata di disagi per gli automobilisti in transito sull'autostrada A1 verso Roma quella di mercoledì prossimo. Autostrade per l'Italia ha comunicato, infatti, attraverso i propri canali ufficiali che sulla tratta A1 Milano-Napoli si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità. Frosinonetoday.it

