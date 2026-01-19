L' attore Giorgio Pasotti si sposa Chi è la giovane futura moglie | età lavoro social
Giorgio Pasotti, attore di 52 anni, si prepara a convolare a nozze con Claudia Tosoni, 34 anni, sua compagna dal 2017. Claudia Tosoni è un’attrice emergente, attiva nel mondo dello spettacolo e presente sui social media. La coppia, nota nel panorama cinematografico e televisivo, ha deciso di coronare la loro relazione con il matrimonio, confermando il loro legame duraturo e discreto.
Lui, 52 anni. Lei, 34. Entrambi attori, fidanzati dal 2017 e presto sposi. Si sta parlando di Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni. I due, come rivelato con tanto di foto da Chi Magazine, presto convoleranno a nozze. Ieri Pasotti ha fatto irruzione in scena sul finale de "La Strana Coppia".🔗 Leggi su Today.it
Giorgio Pasotti si sposa: l’inaspettata proposta di matrimonio a fine spettacolo
Durante uno spettacolo teatrale della sua compagna Claudia, Giorgio Pasotti ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio. Dopo sette anni di relazione, l'attore è entrato in scena per chiedere la mano di Claudia, creando un momento significativo e spontaneo. Questa notizia, riportata da Il Difforme, evidenzia un passo importante nella vita privata di Pasotti e Claudia.
