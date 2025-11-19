Uomini e Donne Matteo Guidetti si sposa | l’annuncio e chi è la futura moglie
Una nuova pagina di vita per Matteo Guidetti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha annunciato che presto convolerà a nozze con la fidanzata Gaia Ferrari. A dare la notizia è stato lo stesso Matteo con una serie di scatti social: abbracci in riva al mare, luce del tramonto e, soprattutto, il primo piano dell’anello di fidanzamento. Un momento intimo e sentito, che conferma il desiderio della coppia di costruire una famiglia lontano dalle dinamiche televisive. E per chi lo ricorda nel trono classico, è un ritorno in scena tutto cuore. Perchè Martina e Gianmarco si sono separati dopo Verissimo Uomini e Donne news: chi è Matteo Guidetti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
