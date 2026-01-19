L’amore-timore della destra italiana per Trump è una mafioseria escatologica

L’atteggiamento della destra italiana nei confronti di Trump riflette spesso un supporto superficiale e poco critico, simile a un’alleanza di facciata. In questo contesto, alcune figure vicine al potere si muovono con atteggiamenti di sottomissione o complicità, ignorando le implicazioni di un legame troppo stretto con ambienti controversi. Questa dinamica evidenzia come, talvolta, il rapporto tra politica e influenze esterne possa assumere sfumature di convenienza e omissione

I fiancheggiatori della mafia e i consumati uomini di mondo a rimorchio o contratto del potere mafioso irridono gli sfigati che fanno i fenomeni e rifiutano di pagare il pizzo agli esattori del capo mandamento. E se poi succede loro qualcosa di brutto, non si può dire che non se la siano cercata. Allo stesso modo, la destra politico-giornalistica, in Italia, di fronte alla notizia dei nuovi dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump contro i Paesi contrari all’annessione dell’Ucraina da parte degli Usa, censura la “stupida provocazione” ( Mario Sechi, direttore di Libero) dell’Europa, quando non festeggia direttamente ( Claudio Borghi, senatore della Lega) la punizione inflitta ai Paesi disobbedienti e i vantaggi immaginari che le barriere tariffarie contro Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Finlandia e la recalcitrante Danimarca procurerebbero all’economia italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Patrioti in ginocchio da Trump: ecco il vero volto di Meloni e della destra italiana

L'Italia si distingue nel panorama occidentale per una posizione di totale sottomissione alle politiche di Trump, con atteggiamenti di appoggio verso il Venezuela e scarsa attenzione alla Groenlandia. Questa scelta riflette un'immagine di subordinazione politica, che mette in discussione la rappresentanza degli interessi nazionali e apre un dibattito sul ruolo della destra italiana nel contesto internazionale.

Meloni con Trump e Salvini con Putin, va in scena il gran ballo della destra italiana

L'incontro tra Meloni con Trump e Salvini con Putin rappresenta un momento di discussione e confronto all’interno della destra italiana. Questo dialogo riflette le diverse posizioni e strategie politiche dei principali leader, evidenziando le sfumature e le dinamiche interne al panorama politico nazionale. Un’analisi delle relazioni e delle scelte di questa fase può contribuire a comprendere meglio le direzioni future del centrodestra.

