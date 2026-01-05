L'Italia si distingue nel panorama occidentale per una posizione di totale sottomissione alle politiche di Trump, con atteggiamenti di appoggio verso il Venezuela e scarsa attenzione alla Groenlandia. Questa scelta riflette un'immagine di subordinazione politica, che mette in discussione la rappresentanza degli interessi nazionali e apre un dibattito sul ruolo della destra italiana nel contesto internazionale.

Applausi per il Venezuela, silenzio sulla Groenlandia: il governo italiano, unico in Occidente, sceglie la strada della totale acquiescenza a Trump. Una scelta che svela tutta l’ipocrisia della cosiddetta “destra dei patrioti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Patrioti in ginocchio da Trump: ecco il vero volto di Meloni e della destra italiana.

