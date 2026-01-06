Meloni con Trump e Salvini con Putin va in scena il gran ballo della destra italiana

L'incontro tra Meloni con Trump e Salvini con Putin rappresenta un momento di discussione e confronto all’interno della destra italiana. Questo dialogo riflette le diverse posizioni e strategie politiche dei principali leader, evidenziando le sfumature e le dinamiche interne al panorama politico nazionale. Un’analisi delle relazioni e delle scelte di questa fase può contribuire a comprendere meglio le direzioni future del centrodestra.

L'ultimo spettacolo del Nuovo cinema meloniano è la "dialettica" tra trumpiani e putiniani, cioè tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La premier, com'è già stato notato da molti, si è fatta prendere dall'ansia di prestazione giudicando intempestivamente «legittimo» l'intervento americano a Caracas, aggettivo non adoperato da nessun membro di un'Europa peraltro timida: un errore comunicativo, oltre che politico, nel momento in cui quasi tutto il mondo esprimeva condanna o quantomeno forti dubbi sull'"operazione speciale" stavolta non di Vladimir Putin ma di Trump. Lasciamo perdere il fatto che in quelle ore lei stesse sghignazzando per fatti suoi con il franchista Santiago Abascal.

Meloni frena sugli Usa e sente Machado: democrazia.Ma Salvini attacca Trump - Dopo aver difeso il blitz chiama la premio Nobel scaricata dal tycoon. repubblica.it

Virata di Meloni: ora si schiera con la Ue a difesa della Danimarca - Oggi al vertice dei volenterosi a Parigi: no alle truppe a Kiev, sì a garanzie ... repubblica.it

Radio Cusano Campus. . “Giorgia Meloni ha creato un grave precedente” Il commento di Lorenzo Tosa nel corso di “Dissociale” su quanto avvenuto in Venezuela e sulle conseguenti parole della Premier nei confronti di Donald Trump. #meloni #trump #venez - facebook.com facebook

Telefonata #Meloni #Trump in vista del nuovo anno. I due si sono sentiti ieri per scambiarsi gli auguri e con l'occasione hanno avuto uno scambio di vedute sulle principali questioni internazionali e su alcuni dossier di interesse bilaterale. Così fonti del gover x.com

