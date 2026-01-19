Valentino Garavani, icona della moda italiana, è noto non solo per le sue creazioni e il celebre “rosso Valentino”, ma anche per il suo affetto per i carlini. Questa passione ha ispirato il suo stile di vita e si riflette nelle sue opere, rendendo i cani un simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua dedizione ai carlini rappresenta un aspetto autentico e personale della sua figura, che ha influenzato anche il suo brand.

Valentino Garavani, leggenda della moda italiana, non è stato famoso solo per i suoi abiti leggendari e il celebre “r osso Valentino ”, per lui, i veri protagonisti della sua vita erano i suoi carlini. Fedeli compagni di vita e di lavoro, i suoi cani hanno accompagnato lo stilista per decenni, diventando parte integrante della sua quotidianità e persino dell’ immagine della maison. Un amore dichiarato. “ Avrei adorato avere dei figli. Ma considerato quanto sono ansioso anche solo con i miei cinque cani carlini, meglio così ”, confessò Valentino a Repubblica nel 2007, raccontando con ironia e sincerità il legame profondo con Molly, Maude, Margot, Monty e Milton. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'amore per i suoi carlini, diventato ispirazione per il brand

Il lato tenero di Valentino: tra sfilate e i suoi adorati carliniValentino Garavani, figura iconica del mondo della moda, ha lasciato un’impronta indelebile attraverso le sue creazioni e il suo stile inconfondibile.

