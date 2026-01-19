Il lato tenero di Valentino | tra sfilate e i suoi adorati carlini

Valentino Garavani, figura iconica del mondo della moda, ha lasciato un’impronta indelebile attraverso le sue creazioni e il suo stile inconfondibile. Oltre alle sfilate e alle collezioni, era noto anche per il suo lato più tenero, espresso attraverso l’affetto per i suoi carlini. La sua scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2026 a Roma all’età di 93 anni, rappresenta una perdita significativa per il panorama culturale internazionale.

Il 19 gennaio 2026 segna una data indelebile per la storia del costume e della cultura internazionale: la scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta a Roma all'età di 93 anni. Con lui se ne va l'ultimo grande imperatore della moda, un uomo che ha saputo trasformare il concetto di eleganza in un valore assoluto, elevando la bellezza femminile a missione di vita. Valentino non è stato semplicemente uno stilista, ma un architetto del desiderio che, dal 1959 fino al suo ritiro nel 2007, ha plasmato l'immaginario estetico di intere generazioni. La sua base operativa è sempre rimasta la Capitale, la sua patria d'elezione, dove ha saputo fondere il rigore della haute couture francese con la solarità e il fasto del gusto italiano.

