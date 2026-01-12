Golden Globe | la notte d’oro di Anderson Chalamet Hamnet e L’agente segreto

I Golden Globe di quest’anno hanno visto trionfi significativi per Anderson, Chalamet, Hamnet e L’agente segreto. La cerimonia ha premiato anche Jessie Buckley, Rose Byrne e altri talenti, segnando record e riconoscimenti importanti nel mondo dello spettacolo. Un’edizione che ha confermato l’importanza di queste manifestazioni nel valorizzare le eccellenze del cinema e della televisione.

Un Golden Globe dopo l'altro, Paul Thomas Anderson si è imposto come l'indiscusso trionfatore (annunciato) dell'edizione numero 83 dei riconoscimenti della stampa estera di Hollywood, assegnati ieri notte al Beverly Hilton di Los Angeles, nella consueta cerimonia annuale. Una battaglia dopo l'altra, forte di nove nomination (il terzo maggior numero di candidature di sempre nella storia del premio, dopo Nashville ed Emilia Pérez), si è aggiudicato infatti ben quattro Golden Globe: miglior commedia, miglior regista, miglior sceneggiatura e miglior attrice supporter per Teyana Taylor, che nella parte iniziale del film affianca Leonardo DiCaprio prestando il volto a una rivoluzionaria di .

