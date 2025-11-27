Recensione del segreto agente | thriller brasiliano coinvolgente che sfida le aspettative

una riflessione sulla pellicola “the secret agent” alla sua anteprima a cannes. Il cinema contemporaneo continua a essere un veicolo potente per esplorare le tematiche sociali e politiche, e il film “The Secret Agent” si distingue per la sua profondità e complessità narrativa. Presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2025, il lungometraggio, diretto e scritto da Kleber Mendonça Filho, si distingue per la sua capacità di mescolare elementi di suspense, introspezione e critica sociale, trasportando gli spettatori in un Brasile degli anni ’70 segnato da repressione e instabilità politica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

