mense scolastiche arriva lo sconto dal secondo figlio

Le mense scolastiche diventano più accessibili grazie a nuove agevolazioni per le famiglie con più figli. L’Amministrazione risponde alle richieste delle famiglie introducendo sconti dal secondo figlio in poi, ampliando le riduzioni già esistenti in base alle soglie ISEE. Questa misura mira a sostenere economicamente le famiglie numerose, rendendo più semplice garantire un pasto equilibrato ai propri figli senza pesare troppo sul budget familiare.

Sconti per i fratelli alla mensa scolastica: l'Amministrazione raccoglie l'appello delle famiglie e introduce nuove riduzioni, in aggiunta a quelle con le soglie Isee, per le famiglie con più figli. Ai 400mila euro già stanziati in estate per far fronte agli aumenti introdotti col nuovo appalto, se ne aggiungono altri 42mila per le riduzioni previste dal secondo figlio iscritto al servizio. Le novità sono state illustrate nel corso di un incontro tra Comune e famiglie, dopo la raccolta firme contro i rincari. Proprio a partire dalle istanze dei genitori, l'Amministrazione si era impegnata a valutare l'introduzione di una misura di sostegno specifica per i nuclei familiari con due o piú figli che frequentano la scuola dell'obbligo e usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.

