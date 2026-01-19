La voce dei ricordi | arriva il nuovo romanzo di Mario Scardicchio

Da brindisireport.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Si terrà nella chiesa di Santa Lucia di Brindisi, martedì 20 gennaio alle ore 19:00, il secondo appuntamento della Rassegna del Chiostro nella sua edizione invernale. Protagonista della serata sarà Mario Scardicchio con il suo ultimo romanzo "La voce dei ricordi", un'opera.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

“Calcio di addio e altri ricordi”, presentazione del nuovo libro di Mario Allegri
Lunedì 15 dicembre 2025, presso la Libreria Minotauro a Verona, si terrà la presentazione del nuovo libro di Mario Allegri, “Calcio di addio e altri ricordi”. Organizzata da Scripta Edizioni, l’evento offrirà l’occasione di scoprire un’opera ricca di memorie e riflessioni legate al mondo del calcio.

Leggi anche: Dal romanzo alla realtà. Il vino Polvere di ricordi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Una banca della voce conserva ricordi dei malati di Sla - Una 'banca della voce' per conservare ricordi vocali ed emozioni di quelle persone che, a causa della loro patologia, perderanno la capacità di parlare autonomamente. ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.