Calcio di addio e altri ricordi presentazione del nuovo libro di Mario Allegri

Scripta edizioni organizza per lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18, presso la Libreria Minotauro in via Cappello 35 a Verona, la presentazione del volume “Calcio di addio e altri ricordi” di Mario Allegri. Dialoga con l'autore Maurizio Pedrazza Gorlero.«“Calcio di addio e altri ricordi” è una. 🔗 Leggi su Veronasera.it