Calcio di addio e altri ricordi presentazione del nuovo libro di Mario Allegri

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 15 dicembre 2025, presso la Libreria Minotauro a Verona, si terrà la presentazione del nuovo libro di Mario Allegri, “Calcio di addio e altri ricordi”. Organizzata da Scripta Edizioni, l’evento offrirà l’occasione di scoprire un’opera ricca di memorie e riflessioni legate al mondo del calcio.

