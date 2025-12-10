Calcio di addio e altri ricordi presentazione del nuovo libro di Mario Allegri
Lunedì 15 dicembre 2025, presso la Libreria Minotauro a Verona, si terrà la presentazione del nuovo libro di Mario Allegri, “Calcio di addio e altri ricordi”. Organizzata da Scripta Edizioni, l’evento offrirà l’occasione di scoprire un’opera ricca di memorie e riflessioni legate al mondo del calcio.
