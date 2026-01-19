La serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è all' altezza del Trono di Spade?

In arrivo su HBO Max Italia dal 18 gennaio, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms si ispira alle novelle di Dunk e Egg di George R. R. Martin. Questa produzione esplora eventi e personaggi ambientati nel mondo di Westeros, offrendo uno sguardo più approfondito sulla storia e le tradizioni del regno. Ma quanto questa serie si dimostra all’altezza della saga principale, Il Trono di Spade?

Cosa significa essere un vero cavaliere Ciò che è certo è che rispetto ai racconti che lo hanno preceduto, A Knight of the Seven Kingdoms rispetta la dicitura «novelle» quando sceglie il tono da dover utilizzare per le avventure dell’improbabile duo formato dal cavaliere errante Sir Duncan l’Alto e il suo piccolo scudiero Egg. Più scanzonato e favolistico di quanto si sia mai permesso di poter essere l’universo del Trono di Spade; uno svago che si è concesso George R. R. Martin stesso mentre stendeva le peripezie del duo in tre volumi, e che di fatto vedono già confermata la loro prosecuzione con una seconda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

