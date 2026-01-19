La serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è all' altezza de Il Trono di Spade?

In arrivo su HBO Max Italia dal 18 gennaio, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms si basa sulle novelle di Dunk e Egg di George R. R. Martin. La produzione esplora eventi precedenti a Il Trono di Spade, offrendo uno sguardo al passato dei Sette Regni. Ma quanto riesce a mantenere la qualità e l’atmosfera dell’originale? Ecco un'analisi per capire se questa nuova serie è all’altezza delle aspettative.

Cosa significa essere un vero cavaliere Ciò che è certo è che rispetto ai racconti che lo hanno preceduto, A Knight of the Seven Kingdoms rispetta la dicitura «novelle» quando sceglie il tono da dover utilizzare per le avventure dell’improbabile duo formato dal cavaliere errante Sir Duncan l’Alto e il suo piccolo scudiero Egg. Più scanzonato e favolistico di quanto si sia mai permesso di poter essere l’universo del Trono di Spade; uno svago che si è concesso George R. R. Martin stesso mentre stendeva le peripezie del duo in tre volumi, e che di fatto vedono già confermata la loro prosecuzione con una seconda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

"A Knight of the Seven Kingdoms": dal 19 gennaio su Hbo Max l'atteso prequel de "Il trono di spade": la trama. Il video di Amica.it

A Knight of the Seven Kingdoms, il prequel di Il trono di spade, sarà disponibile su HBO Max da domenica 19 gennaio. La serie esplora eventi precedenti alla saga originale, offrendo uno sguardo approfondito nel passato del mondo di Westeros. Un appuntamento importante per gli appassionati, che potranno scoprire nuovi dettagli e approfondimenti sulla storia e i personaggi di questa ambientazione fantasy.

A Knight of the Seven Kingdoms, la recensione: torniamo nel mondo del Trono di Spade, ma con più intimità

A Knight of the Seven Kingdoms offre un’immersione più intima nel mondo del Trono di Spade, distinguendosi per un tono più riflessivo e personale. Questo spin-off, nato dalla creatività di George R. R. Martin, si concentra sui personaggi e le loro storie, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle precedenti stagioni. La recensione analizza come questa scelta narrativa influisca sulla qualità complessiva e sull’esperienza dello spettatore.

