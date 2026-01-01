L’articolo analizza le recenti dichiarazioni di De Chiesa sulla preparazione di Brignone e il ruolo mediatico di D’Antonio, evidenziando come i tempi di allenamento riflettano le reali condizioni degli atleti. Si affronta inoltre il tema della sicurezza sulle piste di Semmering, sottolineando l’importanza di un dibattito ancora aperto sulla responsabilità e la gestione degli impianti per garantire un ambiente sicuro per tutti.

PISTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ: COSÌ NON VA. “Il tema di questi giorni è sotto gli occhi di tutti: la preparazione delle piste di Semmering ha riacceso un dibattito che in realtà non è mai stato davvero chiuso. Se alcune piste segnate quest’amno, hanno penalizzano più del dovuto gli atleti con numero alti, le piste di Semmering hanno creato problemi di sicurezza. Non serve essere in loco per rendersene conto: le immagini hanno parlato da sole in una sequela di errori e cadute non usuali in Coppa del Mondo. Quando persino Mikaela Shiffrin, che non è certo incline alle polemiche, arriva a dire che “così si è superato il limite”, allora il problema esiste davvero. 🔗 Leggi su Oasport.it

'La scodata' di De Chiesa: "I tempi in allenamento di Brignone parlano chiaro. D'Antonio fenomeno mediatico? Non è un bene"

‘La scodata’ di De Chiesa | D’Antonio e Trocker in Coppa del Mondo? Non sono d’accordo Ben venga se Goggia vince con margine.