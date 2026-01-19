La Sba lotta con caparbietà ma si arrende nel finale sul campo di Lucca

Nel match tra Lucca e Centro Tecnico BM, i padroni di casa hanno prevalso nei minuti finali, nonostante l’impegno e la determinazione degli ospiti. La squadra di coach Fioravanti ha affrontato la partita con attenzione e grinta, ma ha concluso con una sconfitta, evidenziando la competitività della sfida. Un risultato che sottolinea l’equilibrio tra le due formazioni e la continuità di un campionato molto combattuto.

