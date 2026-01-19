Il Centro Tecnico BM affronta con determinazione la partita contro la vicecapolista Lucca. La squadra lotta con impegno, arrivando a sfiorare l'impresa, ma cede nel finale, fermandosi a pochi secondi dalla vittoria. Una prestazione che dimostra il valore e la crescita del team, nonostante il risultato finale.

Si ferma solo nei secondi conclusivi la corsa del Centro Tecnico BM sul parquet della vicecapolista Lucca. I ragazzi di coach Fioravanti disputano una partita di grande intensità e determinazione, andando a un passo da quella che sarebbe stata l’impresa di giornata, ma devono arrendersi per 74-68 dopo quaranta minuti combattuti. L’avvio è tutto di marca amaranto: ritmo alto, difesa aggressiva e ottime percentuali permettono al Centro Tecnico BM di allungare subito, chiudendo il primo quarto avanti 23-9. Anche nel secondo parziale l’inerzia resta dalla parte degli ospiti, trascinati dai canestri della coppia Tersillo-Lemmi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il Centro Tecnico BM lotta con orgoglio ma cede nel finale: a Lucca sfiorata l’impresa

Leggi anche: Centro Tecnico BM Arezzo lotta fino alla fine ma la capolista Costone vince 81-75

Leggi anche: Il Centro Tecnico BM Arezzo cede nettamente in casa alla Cantini Lorano Firenze

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Inizia il girone di ritorno per il Centro Tecnico BM trasferta a Lucca - Domenica alle 18 gli amaranto giocheranno in casa della seconda della classe Comincia con una trasfert ... msn.com