La Yuasa Battery lotta ma si arrende a Perugia
Yuasa Battery 0 Sir Susa Perugia 3 YUASA BATTERY: Golzadeh 12, Magalini 16, Cubito, Vecchi, Falaschi, Stankovic 1, Pellacani 1, Petkov 6, Petkovic (L2), Fedrizzi 11, Marchiani, Korpivica, Tatarov, Marchisio (L1). All. Ortenzi SIR SUSA PERUGIA: Argilagos, Dzavoronok 5, Cvancigerer, Giannelli 4, Loser 10, Ben Tara 12, Sole, Colaci, Semeniuk 7, Plotyntskyi 7, Gaggini (L), Crosato 5. All. Lorenzetti Arbitri: Pozzato - Giglio Parziali: 23-25 (26), 21-25 (27’), 21-25 (30’) Senza dubbio la miglior versione stagione della Yuasa per gioco, atteggiamento e presenza in campo, tiene il campo magnificamente contro Perugia ma non basta per portare via punti nel turno infrasettimanale di campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
