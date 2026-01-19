La salute secondo lo Stato | fidati ti monitoriamo noi

La salute pubblica è una priorità, e il monitoraggio delle condizioni di salute è fondamentale per garantire servizi efficaci. La Francia ha scelto di affidarsi a sistemi di sorveglianza per gestire le sfide della sanità moderna, sottolineando l’importanza di un approccio basato su dati e controlli. In un panorama in continua evoluzione, è essenziale mantenere un equilibrio tra tutela sanitaria e rispetto delle libertà individuali.

di Carmen Tortora – La Francia ha deciso che il vero problema della sanità contemporanea non sono le contraddizioni istituzionali, gli errori accumulati negli anni o la comunicazione scientifica spesso incoerente, ma i cittadini che leggono, confrontano e – peggio ancora – dubitano. Così, sotto l’etichetta rassicurante della “lotta alla disinformazione sanitaria”, prende forma un programma che sembra più un manuale di pedagogia autoritaria che una strategia di salute pubblica. I pilastri sono quattro, ben ordinati e molto sobri: consultazione pubblica, osservatorio dedicato, sistema di monitoraggio attivo e rafforzamento della fiducia nelle fonti istituzionali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

